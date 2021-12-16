Американский регулятор "выключит" "печатный станок" для преодоления рекордной инфляции

Глава ФРС Джером Пауэлл (слева) Alex Wong/Getty Images

Федеральная резервная система США решила вдвое быстрее сворачивать программу выкупа активов и допустила три повышения ставки в 2022 году.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ФРС.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении дал понять, что регулятор при продолжении роста инфляции будет готов пойти на решительные шаги, и упомянул об обсуждении следующего хода в сторону ужесточения политики – начала сокращения баланса ФРС.

Американский регулятор решил ускорить сворачивание программы стимулирования экономики – он будет сокращать покупку облигаций на рынке на 30 млрд в месяц вместо планировавшихся 15 млрд долларов. С такими темпами "печатный станок" "выключат" к марту 2022 года.

ФРС также обновила точечный график прогнозов. Теперь из него следует, что большинство членов ФРС готовы к повышению ставки как минимум три раза в следующем году.

Предыдущий график, опубликованный в сентябре, показывал, что 9 из 18 руководителей ФРС ожидают одного повышения ставки в 2022 году, трое из них предполагали, что ставка будет увеличена дважды.

Риторика ФРС стала более "ястребиной" в связи с продолжающимся ускорением инфляции в США: в ноябре этот показатель составил 6,8% в годовом выражении, что является максимумом за последние 39 лет.

Высокую инфляцию Пауэлл считает основным риском для экономики США в данный момент. Приближение инфляции к целевым 2% Пауэлл ожидает не ранее конца следующего года.

Также Пауэлл заявил, что комитет ФРС начал обсуждать сокращение ее баланса. Это может быть следующим шагом в сторону ужесточения денежно-кредитной политики.

С марта 2020 года баланс ФРС увеличился более чем в два раза за счет программы выкупа облигаций — с 4,2 трлн долларов до почти 8,7 трлн долларов.

Американский фондовый рынок положительно отреагировал на решение ФРС в надежде, что ужесточение денежно-кредитной политики поможет снизить уровень инфляции. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,1%, Nasdaq Composite — на 2,2%, S&P 500 — на 1,6%.

Экономическая правда