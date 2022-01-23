Шмигаль: благодаря индустриальным паркам Украина может получить от 2,5 миллиарда долларов
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что по прогнозам правительственных экспертов и независимых аналитиков, благодаря развитию индустриальных парков Украина может получить от 2,5 миллиарда долларов дополнительных инвестиций.
Об этом он написал в Facebook
По его словам, когда механизм индустриальных парков заработает, процедура включения будет проходить максимально быстро и бизнес-ориентированно.
"Индустриальные парки стали эффективными точками роста для экономик Польши, Чехии, Турции, Южной Кореи, и мы планируем использовать самый лучший опыт этих стран, чтобы они заработали и в Украине", - заявил Премьер.
Напоминаем:
Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года, для этого подготовили ко второму чтению соответственный законопроект.
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки.
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