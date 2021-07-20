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До 2024 года правительство хочет создать инфраструктуру для 25 индустриальных парков

Вторник, 20 июля 2021, 15:00
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов
пресс-служба минрегиона

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года, для этого подготовили ко второму чтению соответственный законопроект.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал на форуме Украине 30 "Трудовые ресурсы", сообщает пресс-служба Минрегиона.

"В течение ближайших трех лет правительство планирует построить инфраструктуру для сети из двадцати пяти индустриальных парков за государственные средства. Это обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест в смежных отраслях экономики", - заявил он.

Среди преимуществ индустриальных парков министр назвал низкий "барьер входа" и удобство для новых инвестиций. В частности, речь идет о компенсациях и льготных кредитах, налоговых и таможенных льготах.

Сейчас Минрегион вместе с комитетом по экономическому развитию ВР, Минэкономики и экспертами для создания базовой инфраструктуры и экономических стимулов подготовили ко второму чтению законопроект 4416-1 об изменениях в закон об индустриальных парках. Документ предусматривает поддержку развития индустриальных парков через:

  • строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальных парков за счет госбюджета;
  • компенсацию процентных платежей по кредитам на хозяйственную деятельность и обустройство этих парков.

Для обеспечения налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков зарегистрированы соответствующие законопроекты 5688 и 5689.

Речь идет об освобождении от налога на прибыль на десять лет по его реинвестирования в развитие, освобождение от обложения пошлиной и НДС ввоз нового оборудования для собственного использования, установления льгот по налогу на недвижимость по решению общины.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки.

Экономическая правда

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Минрегион инвестиции

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