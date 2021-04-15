Рада дасть індустріальним паркам додаткові пільги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Закону України "Про індустріальні парки", що передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій в індустріальні парки.

За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.

Мета законодавчих змін - сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків завдяки впровадженню додаткових інвестиційних стимулів.

"Наразі українське законодавство в цій царині "надає лише незначні переваги учасникам індустріальних парків, явно недостатні для того, щоб вони могли стати каталізатором розвитку національної економіки", - наголошується у пояснювальній записці до законопроєкту.

Серед запропонованих стимулів - компенсація керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків: 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж; компенсація учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за кредитами - залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їхньої господарської діяльності; часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років.

Обґрунтовуючи нагальність законодавчих змін, автори нагадують, що чинною редакцією Закону України "Про індустріальні парки" передбачено лише цільове фінансування на безповоротній основі й надання безвідсоткових кредитів для облаштування таких парків, а також звільнення залучених до проєктів суб’єктів господарювання від пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів.

Тоді як в сусідній Польщі, де діють понад 70 індустріальних і технологічних парків, підприємці можуть отримати компенсацію 85% витрат на облаштування інфраструктури та на рекламу, а також гранти на навчання персоналу й фінансову допомогу при інвестуванні в пріоритетні галузі.

Нагадуємо:

З 2013 року до Реєстру індустріальних парків включено 47 парків.

Найбільше парків зареєтровано у 2014 та у 2017 роках.

У регіональному розрізі найбільше індустріальних парків на Київщині (9) і на Львівщині (7).

Економічна правда