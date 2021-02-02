Украина обсуждает с МВФ создание финансового суда - Шевченко

НБУ ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специализированного суда для урегулирования споров по неработающим займам банков (NPL).

Об этом в интервью Reuters рассказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Специализированный суд, или палата суда, будет призван обеспечить лучшую защиту кредиторам, которые порой не в состоянии вернуть свои займы из-за коррупции в судебной системе. НБУ планирует уменьшить долю непогашенных займов до 24% к 2023 году против 42% в по состоянию на 1 декабря 2020 года.

"Объем кредитов в банковской системе составляет более одного триллиона гривень, что составляет около 40 млрд долларов. Это большая сумма, которую следует защищать".

Привлечение МВФ, вместе с рядом реформ, являются предпосылками для получения Украиной последующих траншей по помощи в 5 млрд долларов, о чем договорились в июне прошлого года.

В НБУ заявили, что практика кредитования ПриватБанка до его национализации привела к убыткам банка в 5,5 миллиарда долларов, чего не признают его экс-владельцы.

"Поэтому сейчас мы обсуждаем вариант создания в Украине специализированного суда или палаты суда, который будет рассматривать вопрос между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций", - сказал Шевченко.

По его словам, уменьшение объемов неработающих кредитов (non-performing loans, NPL) поможет привлечь иностранных частных инвесторов к банковской системе Украины.

Шевченко отметил, что наличие более половины сектора в собственности государства является "большим системным риском", а НБУ хочет снизить эту долю до 25% к 2025 году.

Напомним:

"Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Экономическая правда