Создание финансового суда улучшит ситуацию с платежной дисциплиной – Шевченко

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что создание специализированного финансового суда для защиты прав кредиторов значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной.

Об этом он сказал в интервью "Интерфкс-Украина".

"В прошлом году мы начали дискуссию о финансовом суде. Это тоже вне мандата НБУ. Но мы начали эту дискуссию, мы ее сейчас обсуждаем с МВФ, с профсредой. С нашей точки зрения, создание такого специализированного суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной", - отметил Шевченко.

Он считает, что такой суд должен охватывать три вопроса: отношения кредитор/заемщик, инвестор/объект инвестиции и вопросы доступа к банковской тайне.

Шевченко отметил, что отбор судей в такой суд должен проводиться прозрачно, а для обеспечения максимального доверия, с участием и представителей международного сообщества.

Глава НБУ добавил, что Нацбанк выступает стороной во многих судебных разбирательствах, в частности, наибольшее количество разбирательств (около 100) связано с Приватбанком и его бывшими владельцами.

Также регулятор участвует в судах, связанных с выводом банков с рынка и в тех, где с НБУ хотят взыскать деньги сотрудники Нацбанка.

Напомним:

Сообщалось, что НБУ ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специализированного суда для урегулирования споров по неработающим займам банков (NPL).

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