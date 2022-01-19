Курс валют: гривня приостановила падение

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 20 января на уровне 28,40 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,19 грн (на 19 января – 32,34 гривни).

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Напоминаем:

19 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 – 28,38 гривни.

19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 – 28,31 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Регулятор с начала года реагирует на ослабление гривни интервенциями на межбанковском валютном рынке. В частности, на прошлой неделе (10-14 января) НБУ продал на межбанке 330,7 млн. долларов.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Экономическая правда