Курс валют на 19 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

ФОТО НБУ

19 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,36 – 28,38 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,36 – 28,38 гривни;

Евро – 32,14 – 32,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 – 28,50 гривни. Евро покупают за 31,96 гривни, продают за 32,38 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,32 – 28,44 гривни, евро – 32,03 – 32,29 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 29 копеек, установив его на 19 января на уровне 28,41 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Регулятор с начала года реагирует на ослабление гривни интервенциями на межбанковском валютном рынке. В частности, на прошлой неделе (10-14 января) НБУ продал на межбанке 330,7 млн. долларов.

С начала месяца курс ослаб уже на 1,13 гривни за доллар.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Экономическая правда