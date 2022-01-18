Курс валют на 18 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

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18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 – 28,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,37 – 28,39 гривни;

Евро – 32,30 – 32,33 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,22 – 28,48 гривни. Евро покупают по 32,06 гривни, продают по 32,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,32 – 28,50 гривни, евро – 32,23 – 32,41 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 17 копеек, установив его на 18 января на уровне 28,12 гривни.

Экономическая правда