Суд отменил решение НБУ о ликвидации "Мисто Банка" Фурсина

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Окружной админсуд г. Киева отменил решение Национального банка по ликвидации "Мисто Банка" Ивана Фурсина.

Об этом Экономической правде сообщили в пресс-службе Фурсина, источники в Фонде гарантирования вкладов.

Решение принято в понедельник, 17 января – суд полностью удовлетворил иск Фурсина. Так, он признал противоправным и отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным и его ликвидации.

Также противоправным признано решение ФГВФЛ о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры. Это решение тоже было отменено.

Полный текст решения будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста.

Источники ЭП в ФГВФЛ подтвердили информацию о решении суда.

Фурсину принадлежало 97,18% акций АО "Мисто Банк". Он был нардепом 8 созыва как беспартийный самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Воля народа".

В 2012 году Фурсин избран народным депутатом от "Партии регионов" по 138 округу как член партии. Из "Партии регионов" вышел 23 февраля 2014 года, голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

В 2011-2012 годах был председателем наблюдательного совета банка "Надра". С 2006 по 2012 год - председатель правления ПАО КБ "Мисто Банк" и основной акционер ЗАО "Одесская киностудия".

Напоминаем:

Нацбанк принял решение от 26 января 2021 об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк".

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Город Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода АО "Город банк" с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 (включительно).

Экономическая правда