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Стало известно из каких стран туристы тратят в Украине больше всех

Воскресенье, 16 января 2022, 10:00

В Госагентстве по развитию туризма заявили, что в 2021 году туристами в Украине, которые потратили больше всего средств на одного человека, были гости из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США.

Об этом сообщила глава ведомства Марьяна Олеськив.

По ее словам, за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. Она добавила, что годовой показатель скорректирует цифры в плюс.

Среди путешественников наибольшие расходы имели:

  • Туристы из Объединенных Арабских Эмиратов – 2 220 долл на человека.
  • Туристы из Саудовской Аравии и Омана – 1 500 долл на человека.
  • Туристы из Канады – 1 250 долл на человека.
  • Туристы из США – 1 125 долл на человека.

В сообщении указывается, что в среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов США.

Напоминаем:

С мая по июль 2021 года Украину посетили 35 193 туриста из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

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туризм

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