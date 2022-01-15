В России заявили, что готовы увеличить поставки газа в Европу
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но для этого нужны долгосрочные контракты с европейскими покупателями.
Об этом передает Интерфакс.
"Мы можем поставлять (больше газа в Европу - ЭП), у нас огромные ресурсы, но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлечь инвестиции". Поэтому должна быть понятная сбытовая политика, - добавил он.
также он отметил, что РФ всегда выступала за долгосрочные контракты.
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Цены на газ в Европе начали резко расти осенью текущего года. К 21 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах побила исторический рекорд и достигла 2194 долл за 1 тыс. куб. м.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия манипулирует ценами на газ, чтобы заставить Европейский Союз пойти на уступки в вопросах энергетической безопасности.
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