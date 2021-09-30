Россия использует кризис с ценами на газ для запугивания ЕС - Стефанишина

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Россия манипулирует ценами на газ, чтобы заставить Европейский Союз пойти на уступки в вопросах энергетической безопасности.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью EUobserver.

"Мы можем видеть, что происходит с ценами на газ, которые мы воспринимаем как инцидент гибридной войны, в основном... сигнал, который Россия посылает европейским столицам: "Мы действительно манипулируем ценами, поэтому вам следует запустить "Северный поток-2" для стабилизации цен". Для нас это четкий нарратив", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула необходимость того, чтобы "Северный поток-2" был привязан к законодательству ЕС, и это должно быть изложено в декларации саммита Украина-ЕС.

"И Германия должна объяснить свое обещание ввести новые санкции ЕС против России, если она будет злоупотреблять "Северным потоком-2". Это действительно важно, чтобы мы имели общее понимание красных линий, потому что красные линии для нас и для Германии... могут быть разными", - сказала она.

Цены на газ в Европе уже несколько недель растут. 29 сентября стоимость октябрьских фьючерсов на газ TTF на бирже Ice Futures достигла $1050 за 1000 кубометров. Таким образом, цена на газ в Европе обновила исторический максимум.

Напомним, "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

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