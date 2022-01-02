В Газпроме ожидают наибольшую в своей истории прибыль в 2021

Руководство "Газпрома" ожидает за 2021 год максимальную за историю корпорации прибыль и дивиденды.

Об заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает Интерфакс.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат.

А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - приводит его заявление компания.

Напоминаем:

Цены на газ в Европе начали резко расти осенью текущего года. К 21 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах побила исторический рекорд и достигла 2194 долл за 1 тыс. куб. м.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия манипулирует ценами на газ, чтобы заставить Европейский Союз пойти на уступки в вопросах энергетической безопасности.