Новости 14 января: российские хакеры атаковали 70 государственных сайтов, украинские активы падают

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О кибератаках. Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Минобразования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

Правительственные эксперты доказывают, что хакерская атака на украинские правительственные сайты производилась из России, а в Службе безопасности и Минцифры сразу сказали, что утечки данных не произошло.

При этом специалисты по кибербезопасности утверждают, что поразившую большинство правительственных сайтов хакерскую атаку можно было предупредить – об уязвимости в системе было известно еще с мая

О бондах. Украинские евробонды второй день подряд стремительно падают в цене из-за риска полномасштабного вторжения в Украину после безрезультатных переговоров США и НАТО с Россией.

Это может создать значительные проблемы для Украины при заимствовании денег извне накануне пика выплат по госдолгу. Рыночные настроения уже отображаются на курсе гривны и поведении иностранных держателей украинских гособлигаций.

О газе. На открытии торгов цены на газ в Европе выросли на 11% и превышали отметку в 1100 долларов за тысячу кубов.

Традиционно, из-за риска нехватки голубого топлива. По данным отраслевой ассоциации Gas Infrastructure Europe, европейские запасы газа упали ниже ключевой отметки 50% - до 49,33%.

Цены на электроэнергию в Европе также растут, но из-за неудач французского ядерного гиганта.

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Очередная массированная кибератака на Украине: как это стало возможным и какие последствия

В ночь с 13 на 14 января десятки правительственных сайтов стали жертвами хакерского удара, а на страницах отдельных изломанных ресурсов появились угрозы в адрес украинцев. Как это произошло и что удалось совершить киберпреступникам?