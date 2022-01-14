Ціни на газ в Європі знову піднімались вище 1100 доларів за тисячу кубів

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На відкритті торгів ціни на газ у Європі зросли на 11% та перевищували позначку 1100 доларів за тисячу кубів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Так, на хабі TTF о 10:00 за Києвом вартість тисячі кубів з постачанням у лютому становила 1 143 дол.

Станом на 11:50 ціна опустилась до 1 074 дол.

А станом на 13:10 - 1 088 дол за тисячу кубів.

ice Futures

За даними галузевої асоціації Gas Infrastructure Europe, європейські запаси газу впали нижче за ключову позначку 50% - до 49,33%

Як пише Bloomberg, ціни на електроенергію у Європі також зростають - через невдачі французького ядерного гіганта.

"Ціни на електроенергію у Франції та Німеччині підскочили після того, як Electricite de France SA переглянула прогноз виробництва для свого ядерного флоту, який життєво необхідний для збереження світла в Європі", - пише агентство.

Повідомляється, що найбільший у світі виробник ядерної енергії знизив свою оцінку приблизно на 8% після виявлення дефектів на деяких реакторах.

"Це ще один удар по Європі, яка вже стикається з історичною енергетичною кризою, коли запаси природного газу в цю пору року є найнижчими за більше ніж десятиліття", - наголошує Bloomberg.

Німецький лютневий контракт зріс на 22% до 235,50 євро (270,07 доларів) за мегават-годину, тоді як контракт на наступний квартал зріс на 23% до 183 євро на European Energy Exchange AG.

А французький контракт на поставку з квітня по червень зріс на 24% до 191 євро.

Нагадуємо:

11 січня ціна за природний газ на нідерландському хабі TTF опустилася до 973 доларів за тисячу кубів.

Вітер, що посилився останніми днями в Європі, підвищив вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ на третину від історичного максимуму 21 грудня.

Тоді ціни на газ перетнули позначку у 2200 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Економічна правда