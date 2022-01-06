Україна за рік збільшила міжнародні резерви на 1,8 млрд доларів

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За грудень міжнародні резерви України зросли на 1,4% і на 1 січня 2022 року становили 30,94 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Упродовж 2021 року вони зросли на 1,8 млрд доларів, або на 6%. Збільшення зумовило отримання Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Нацбанком на валютному ринку.

У грудні резерви України зросли на 342,5 млн доларів 1,1% завдяки валютними надходженнями на користь уряду. Передусім, йдеться про операції з управління держборгом, від яких у грудні надійшло 1,4 млрд доларів.

З них 858,3 млн доларів надійшли від розміщення внутрішніх держоблігацій, ще 105 млн доларів – від Світового банку. На обслуговування та погашення боргу в іноземній валюті витрачено 847,7 млн дол, з яких 588,2 млн дол – за ОВДП.

Також вплинули інтервенції НБУ на валютному міжбанку. Для згладжування надмірних коливань, регулятор викупив 84 млн дол та продав 236,5 млн дол у грудні. Відтак чистий продаж валюти становив 152,5 млн дол.

Обсяг резервів зумовила й переоцінка фінансових інструментів, вартість яких у грудні зменшилася на 22,9 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує 4,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ.

Протягом року динаміка резервів була зумовлена валютними надходженнями на користь уряду, зокрема – отриманням 1,9 млрд СПЗ у межах розподілу від МВФ, другим траншом від МВФ обсягом 500 млн СПЗ у листопаді та транш від Єврокомісії у 600 млн євро.

Загалом із зовнішніх та внутрішніх джерел у 2021 році Україна отримала 11,2 млрд доларів, що майже компенсувало платежі з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (11,5 млрд доларів).

Протягом року пропозиція валюти на ринку переважно перевищувала попит завдяки сприятливій світовій кон’юнктурі для основних товарів українського експорту. За підсумками року чиста купівля валюти Національним банком перевищила 2,4 млрд дол.

Нагадуємо:

На 1 грудня міжнародні резерви України зросли на 3% до 30,5 млрд доларів.

Національний банк протягом 2021 року викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав втричі менше.

Економічна правда