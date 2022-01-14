Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: чем это чревато?

фото нбу

Украинские евробонды второй день подряд стремительно падают в цене из-за риска полномасштабного вторжения в Украину после безрезультатных переговоров США и НАТО с Россией.

Что с евробондами

Котировки украинских облигаций внешнего госзайма на рынке продолжили падать 14 января. Днем ранее падения привели к переговорам между США, НАТО и Россией, которые завершились для страны-агрессора безрезультатно.

В результате инвесторы увидели повышенный риск полномасштабного вторжения в Украину на фоне концентрации РФ войск на украинской границе. Они начали продавать свои бумаги, цена которых начала падать – и падает до сих пор.

Самые короткие бумаги с погашением в сентябре торгуются с доходностью в 19,67% (продажа), хотя только в четверг они котировались с доходностью 14,65%. Внешние валютные долги Украины стоят почти вдвое больше, чем внутренние, номинированные в гривне (ставки по ОВГЗ с тем же сроком обращения, проданных на торгах во вторник, составили 11,49%).

Доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Такая доходность для внешних заимствований очень высока и будет иметь следствием проблемы для Украины при привлечении средств на внешних рынках. Инвесторы не уверены, сможет ли Украина рассчитаться по своим долгам, поэтому хотят иметь больший процент за риск, который берут на себя.

Падение котировок произошло по всем выпускам еврооблигаций Украины. Коснулось оно и ВВП-варрантов, выплаты по которым зависят от темпов экономического роста и будут производиться включительно до 2040 года.

bloomberg

Однако неуверенность наблюдается и на внутреннем рынке. По данным НБУ, портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года сократился до 8,41%, на 32 б.п. Или 4,3 млрд. грн.

данные нбу

Реакция гривни

На рыночные смещения реагирует, в частности, курс гривни, который последние два дня показывает стремительное движение вниз. На межбанковских торгах 14 января курс пересек отметку 28 грн за доллар. Кроме того, на фоне панических настроений могут появляться спекуляции на валютном рынке, что будет усиливать колебания.

Активный выход нерезидентов из внутреннего государственного долга Украины чреват еще большим ослаблением национальной валюты.

Национальный банк отреагировал на ослабление гривни и продал 330,7 млн. долларов в рамках валютных интервенций, чем увеличил предложение доллара на рынке.

Чем это может угрожать

Теоретически, Министерство финансов могло бы использовать низкие котировки на рынке, чтобы выкупить часть ВВП-варрантов. Ведомство уже поступало так в 2020 году, когда выкупило 10% варрантов, а также – два выпуска еврооблигаций.

Однако для того чтобы провести такую операцию, нужны средства. Но привлекать средства извне может быть слишком дорого, если динамика рынка не изменится.

При этом следующие два месяца являются пиковыми для Украины по выплатам по государственному долгу. Так, по данным Минфина, в феврале придется уплатить 66,3 млрд грн (из которых 51 млрд грн – внутренние заимствования, как валютные, так и гривневые).

В марте придет время выплат по внешним заимствованиям в сумме 22,3 млрд грн.

Все это может привести к тому, что правительству придется значительно повышать ставки по займам, чтобы иметь возможность привлечь необходимые средства.

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров, ЭП