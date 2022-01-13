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Свободную торговлю с Турцией могут подписать в начале февраля

Четверг, 13 января 2022, 13:38
 
getty images

Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией могут быть подписаны 3 февраля во время визита президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Об этом в комментарии Укринформ рассказал сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией Роман Грищук по результатам первого дня визита в Анкару.

"Сейчас мы за один шаг до подписания Соглашения о свободной торговле. Надеемся, что 3 февраля, когда состоится визит господина Эрдогана в Украину, это соглашение будет подписано, что даст еще больший толчок к достижению цели – 10 млрд. долларов торгового оборота между Украиной и Турцией", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что соглашение о ЗСТ с Турцией планируют подписать в начале 2022 года.

Напоминаем:

На 2022 год ожидается подписание соглашений о свободной торговле с 4 странами, а также подготовка к подписанию соглашения о "промышленном безвизе" с ЕС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает подписать соглашение о свободной торговле в начале 2022 года.

Экономическая правда



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