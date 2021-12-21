Зеленський очікує на угоду про вільну торгівлю з Туреччиною на початку року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський getty images

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує підписати угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року.

Про це він розповів під час форуму Дипломатія 30. Стратегія сильної держави у Гуті.

"Фіналізуємо вже Угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною, хотілося б це зробити на початку наступного року, коли буде візит президента [Реджепа Таїпа] Ердогана в Україну", – розповів Зеленський під час виступу.

Він також зазначив, що важливо рухатися до лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними партнерами.

"Треба відходити від шаблонного бачення і шукати постійно нові можливості та нові ринки", – зазначив президент. За його словами, Україна не використовує потенційних можливостей в Індії, Китаї, Латинській Америці, країнах Африки.

Нагадуємо:

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Дана Гордійчук, ЕП