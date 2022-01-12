Україна цьогоріч планує підписати чотири угоди про вільну торгівлю
На 2022 рік очікується підписання угод про вільну торгівлю з 4 країнами, а також – підготовка до підписання угоди про "промисловий безвіз" з ЄС.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду 12 січня.
Він зазначив, що одним з ключових акцентів в напрямку розширення експорту є підготовка до підписання "промислового безвізу" з Євросоюзом, а також оновлення торговельних додатків Угоди про асоціацію.
Крім того, заплановано підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, Тунісом, Канадою, Йорданією. Також цьогоріч очікується оновлення угоди зі США.
Укладення "промислового безвізу" визнає, що Україна є промислово розвинутою державою, де продукція виробляється відповідно до стандартів ЄС щодо якості та безпечності такої продукції. Угода дозволить виробникам продукції отримувати всі необхідні сертифікати для експорту в Україні.
Нагадуємо:
Міністерство економіки очікує на початок формульних переговорів з ЄС щодо угоди про відповідності та прийнятність промислової продукції у 2022 році.
Згідно першого звіту експертів місії ЄС українська законодавча база має високу відповідність із базою ЄС, цей етап є вагомим на шляху до укладання "промислового безвізу".
Економічна правда
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