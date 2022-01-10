Книги и кино: как украинцы потратили миллиард из "єПідтримки"

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По программе "єПідтримки" украинцы потратили уже более 1 млрд грн, больше всего покупали книги и билеты в кино.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Заявки на получение "тысячи вакцинированным" подали уже 6,7 млн украинцев, из которых 6,4 млн получили выплаты. Таким образом, из 11 млрд грн, предусмотренных на программу "єПідтримки", выплачено 6,4 млрд грн.

Больше, 361 млн грн, вакцинированные украинцы потратили в книжных магазинах. Немного меньше, 300 млн грн – в кинотеатрах.

Билетов в театры и концерты приобрели на 138 млн грн, а на железнодорожный и авиа транспорт – 134 млн грн. Меньше украинцы тратили на спорт, только 90 млн грн.

Напоминаем:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

Сейчас это можно сделать только на цифровые карты, однако отдельные банки приступают к выдаче физических карт.

Потратить средства можно только на определенные категории, такие как кино, книги, спорт и т.д. Со второй половины января лицам старше 60 лет позволят потратить средства на приобретение лекарств.

Программа продлится год – до 18 декабря 2022 года. В ІІ-ІІІ квартале 2022 года также представят офлайн-механизм для людей, не имеющих смартфонов.

Экономическая правда