Премьер анонсировал подготовку новой программы сотрудничества с МВФ

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После завершения этим летом совместной с МВФ программы stand-by, открытой летом 2020 года, Украина намерена продолжить сотрудничество с фондом в рамках новой программы.

Об этом на заседании правительства 12 января заявил премьер Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по истечении срока действия программы stand-by", - сказал Шмыгаль.

По его словам, важным в 2022 году остается дальнейшее активное сотрудничество и с другими международными партнерами, в частности, Киев намерен продолжить программу макрофинансовой помощи ЕС.

"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического обновления и достижения устойчивого экономического роста Украины", - резюмировал он.

Больше о сотрудничестве с МВФ читайте в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов

Напоминаем:

Украина получила второй транш в 700 млн. долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов.