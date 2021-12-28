10 із 15 найбільших держкомпаній за 3 квартали отримали прибуток: деталі

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15 найбільших державних компаній України, які обрані урядом для реформи корпоративного управління, прозвітували про фінансові результати за 9 місяців 2021 року - 10 із 15 прозвітували про прибуток.

Про це повідомляє проєкт "Марлін" із на звіти про виконання показників фінансових планів компаній.

Найбільші прибутки отримали:

"Укргідроенерго" - на суму 9,14 млрд грн;

"Оператор газотранспортної системи України" - 5,8 млрд грн;

"Енергоатом" - 2,35 млрд грн;

"Адміністрація морських портів" - 1,44 млрд грн;

"Укроборонпром" - 797 млн грн.

"Окремо варто зазначити про фінансові результати Нафтогазу. Так, компанія прозвітувала за три квартали 2021 року про прибуток 9,78 млрд грн окремої юридичної особи Нафтогаз. Однак, також компанія прозвітувала про сукупний чистий збиток 4,37 млрд грн групи підприємств, якими керує Нафтогаз", - додає "Марлін".

А серед збиткових підприємств опинились:

"Укренерго" - із 2,74 млрд грн збитку;

"Укрзалізниця" - з 461 млн грн збитку;

"Держпродзернокорпорація" - 328 млн грн збитку,

"Автомобільні дороги України" - 118 млн грн збитків;

"Украерорух" - 77,5 млн грн збитків.

При цьому, транспортні компанії власні збитки пояснювали впливом обмежень через COVID-19, зернова корпорація - зниженням доходів через проблеми з китайським контрагентом, а "Укренерго" - спеціальними обов’язками перед "зеленою енергетикою".

"Наведені фінансові показники є проміжними. Остаточні висновки про фінансовий стан топ-15 держкомпаній можна буде зробити за результатами всього 2021 року.

Наприклад, за 11 місяців цього року Укрзалізниця вже прозвітувала, що отримала 227,3 млн грн чистого прибутку. Украерорух у третьому кварталі 2021 року отримав 183 млн грн чистого прибутку – вперше з доковідного 2019 року. А тому є шанси, що ці дві компанії також стануть прибутковими за результатами повного календарного року", - резюмує "Марлін".

Минулого року уряд визначив топ-15 держкомпаній для реалізації реформи корпоративного управління відповідно до Керівних Принципів Організації економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР.

Економічна правда