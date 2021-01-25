Мільярдери за пандемію заробили суму, еквівалентну видаткам країн G20 на її протидію пандемії

У світі мільярдери сумарно наростили 3,9 трильйона доларів статків за березень-грудень 2020 року, стільки ж витратили країни Великої двадцятки на боротьбу з коронавірусом.

Про це йдеться у звіті міжнародної благодійної організації Oxfam, повідомляє ВВС.

Водночас, 10 найзаможніших людей світу збільшили свої статки на 540 мільярдів доларів - в Oxfam кажуть, що ця сума запобігла б бідності через пандемію для кожної людини у світі, а також покрила б вартість вакцин для всіх.

Наразі статки усіх світових мільярдерів становлять 11,95 млрд доларів, з яких 3,9 млрд додалися з початку пандемії. Найбагатша десятка збільшила статки на 540 мільярдів доларів з березня, зокрема - засновник Amazon Джеф Безос, засновник Tesla Ілон Маск та засновник Facebook Марк Цукерберг.

В організації ці цифри протиставляють 200-500 мільйонам людей, що проживають за межею бідності, а більшість населення живе на 2-10 доларів у день. Так, автори звіту вказують на потребу у вищих податках для найбільш заможних осіб.

Водночас у ВВС пригадали обсяги коштів, які мільярдери перераховували на благодійність. Згідно звіту UBS, 209 мільярдерів у світі спрямували 7,2 млрд доларів на благодійність у відповідь на пандемію.

За чотири місяці МакКензі Скот, письменниця та друга найзаможніша жінка у світі, чиї статки становлять близько 58 мільярдів доларів, на благодійність витратила понад 4 мільярда доларів. Водночас, Джеф Безос, найзаможніша людина світу, чиї статки становлять близько 190 мільярдів доларів, за перші півроку пандемії пожертвував всього 125 мільйонів доларів.

Співзасновник Twitter Джек Дорсі минулого квітня перерахував чверть своїх статків, мільярд доларів, до фонду на подолання наслідків пандемії. Натомість, четверта найзаможніша людина світу, Біл Ґейтс, разом із дружиною Меліндою перерахували всього 305 мільйонів доларів на вакцини.

Економічна правда