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Гривня розпочала тиждень з ослаблення

Понеділок, 10 січня 2022, 09:00
 
фото нбу/flickr

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 січня на рівні 27,50 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,11 грн (на 6 січня – 30,04 гривні).

Нагадуємо:

6 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.

6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні

Економічна правда

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