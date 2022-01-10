Гривня розпочала тиждень з ослаблення
Понеділок, 10 січня 2022, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 січня на рівні 27,50 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,11 грн (на 6 січня – 30,04 гривні).
Нагадуємо:
6 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.
6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні
Економічна правда
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