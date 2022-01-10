Все разделы
Укр / Рус

Гривня начала неделю с ослабления

Понедельник, 10 января 2022, 09:00
 
ФОТО НБУ/FLICKR

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 10 января на уровне 27,50 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,11 грн (на 6 января – 30,04 гривни).

Напоминаем:

6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня стабильна на закрытии торгов 6 января 2022, 17:38
Курс валют на 6 января: межбанк, "черный" и наличные рынки 6 января 2022, 11:56
Гривня стремительно ослабла к доллару и евро 6 января 2022, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!