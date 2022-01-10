Гривня начала неделю с ослабления

ФОТО НБУ/FLICKR

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 10 января на уровне 27,50 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,11 грн (на 6 января – 30,04 гривни).

Напоминаем:

6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни

Экономическая правда