Гривня начала неделю с ослабления
Понедельник, 10 января 2022, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 10 января на уровне 27,50 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,11 грн (на 6 января – 30,04 гривни).
Напоминаем:
6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.
6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни
Экономическая правда
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