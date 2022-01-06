Гривня стабільна на закритті торгів
6 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 27,49 – 27,51 гривні;
Євро – 31,12 – 31,15 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38 – 27,62 гривні. Євро купують за 30,78 гривні, продають за 31,21 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,49 – 27,59 гривні, євро – 30,90 – 31,11 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 6 січня на рівні 27,46 гривні.
6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні
Економічна правда
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