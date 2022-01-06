Гривня стабільна на закритті торгів

6 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,49 – 27,51 гривні;

Євро – 31,12 – 31,15 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38 – 27,62 гривні. Євро купують за 30,78 гривні, продають за 31,21 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,49 – 27,59 гривні, євро – 30,90 – 31,11 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 6 січня на рівні 27,46 гривні.

6 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 – 27,51 гривні

Економічна правда