Гривня окрепла к доллару, но ослабла к евро
Среда, 8 декабря 2021, 19:35
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 27,22 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,77 грн (на 8 декабря – 30,73 гривни).
Напоминаем:
8 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,16 – 27,18 гривни.
8 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.
Экономическая правда
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