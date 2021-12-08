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Гривня окрепла к доллару, но ослабла к евро

Среда, 8 декабря 2021, 19:35
 
getty images

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 27,22 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,77 грн (на 8 декабря – 30,73 гривни).

Напоминаем:

8 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,16 – 27,18 гривни.

8 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

Экономическая правда

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