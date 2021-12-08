Рекордная сумма: спиртзавод во Львовской области продали в 16 раз дороже старта

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На приватизационном аукционе по продаже имущества Вузловского МПД во Львовской области цена выросла со стартовых 21 млн грн до 333 млн грн.

Об этом известно со страницы аукциона на сайте Prozorro.Sale.

Место проведения деятельности расположено в г. Радехив Львовской области. Всего в торгах приняло участие 8 компаний. В настоящее время предложенные 333 млн грн являются самой высокой ценой среди всех приватизированных спиртзаводов в Украине.

В конце концов, с таким предложением цены в торгах победило ООО "Гольцварен". Его владельцем зарегистрирован Богдан Страшевский, уставный капитал – 440 тысяч грн. Львовский предприниматель также владеет предприятием "Баупрод", которое занимается продажей битума и щебня.

Второе место в торгах заняло ООО Ассетс Кэпитал, которое было готово отдать за актив 150 млн грн.

Теперь победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации будет считаться завершенным. В случае отказа подписывать договор, такое право перейдет именно в Ассетс Капитал.

Напоминаем:

С октября 2020 года на онлайн-аукционах приватизировано 30 спиртовых предприятий на общую сумму более 1,7 млрд грн, из них 1,05 млрд грн заплатили в госбюджет.

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Экономическая правда