Закон №5600 ухвалили з правками, які вдарять по бізнесу Ахметова

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Верховна Рада ухвалила податковий законопроєкт №5600 у редакції, яка не передбачала зниження податкового навантаження на видобуток руди.

Законопроєкт у цій редакції підтримало 255 депутатів, водночас за правку, яка могла зменшити податкове навантаження на металургійний бізнес проголосувало лише 49 депутатів.

Під час розгляду законопроєкту №5600 у профільному комітеті Ради у ньому з’явилася правка, завдяки якій обсяг рентних платежів з видобутку залізної руди міг не просто не збільшитися, а навіть зменшитися. Через це "антиахметівський" законопроєкт ризикував стати "проахметівським", про що ЕП писала напередодні.

Зокрема, до другого читання комітет пропонував виключити з бази оподаткування рентою вартість фрахту залізної руди з українського порту "Південний" до китайського порту Qingdao, а також на витрати, пов’язані з внутрішньою логістикою.

Якби законопроєкт ухвалили у цій редакції, то обсяг відрахувань від ренти при нинішніх цінах на залізну руду міг стати навіть меншим, аніж до ухвалення законопроєкту №5600.

Однак під час розгляду законопроєкту у залі парламенту депутати "завалили" правку, яка зменшувала податкове навантаження на залізну руду. Таким чином, вартість фрахту не будуть вираховувати з податкової бази рентної плати.

Водночас у текст законопроєкту №5600 включили правку, яка зменшувала єдиний податок, який сплачується із земель, на яких розташовані будівлі птахофабрик. Вигодонабувачем таких змін стане бізнес Юрія Косюка.

Читайте детальніше про закон №5600: Ахметов "мінус", Косюк "плюс": Рада ухвалила податковий закон №5600

Ярослав Вінокуров, ЕП