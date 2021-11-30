Отставку Сенниченко могут рассмотреть в Раде через неделю
Отставку главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко могут вынести на голосование в последнюю пленарную неделю года.
Об этом глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия рассказал во время брифинга 29 ноября.
"Учитывая то, что у нас бюджет [на 2022 год], [законопроект] 5600, выступление президента, мы просто кадровый вопрос не успеем рассмотреть на этой неделе. Но на следующей пленарной неделе обязательно будем рассматривать", – рассказал Арахамия.
По его словам, большинство фракций будут поддерживать отставку.
Читайте больше об отставке главы Фонда в статье Даны Гордийчук и Александра Колесниченко: Хороший, плохой, злой. Почему Сенниченко уходит из Фонда госимущества и кто его может заменить
Напоминаем:
Дмитрий Сенниченко официально заявил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества "по собственному желанию".
Главу ФГИ назначает Верховная рада по представлению президента.
По информации ЭП, у власти на момент отставки не было запасных вариантов для замены Сенниченко.
Выносить его увольнение в зал не планировали, пока не будет должной кандидатуры.
Экономическая правда
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