На прошлой неделе биржевая цена газа в Украине достигала новых максимумов

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На прошлой неделе (29 ноября - 3 декабря) цены природного газа в Украине росли до новых максимумов - в пятницу средняя стартовая цена газа с поставками в декабре на УЭБ была выше показателя понедельника на 27%.

Об этом сообщает Украинская энергетическая биржа.

Отмечается, что на прошлой неделе продолжалась торговля ресурсом ноября 2021, декабря 2021, января 2022, февраля 2022 года.

При этом позиции на покупку и продажу природного газа формировали 11 компаний: ГПК Нафтогаз Трейдинг, Укрэнергоэкспорт, АГТ, ОНК-Групп, Укрпостач Энерго, ЦГК, Крафт Энерджи, Укравтогаз, Рожнятовнефть, Укрспирт, Макком-Групп.

"Стартовые цены ресурсов росли в течение недели. В итоге, по состоянию на пятницу средняя стартовая цена ресурса декабря была выше показателя понедельника на 27,03%.

Цены по результатам торгов тоже повышались. Так, последняя котировочная цена ресурса ноября по подписке в ГТС Украины (29.11.2021) составила 34 100 (+25,29% к предыдущему значению), ресурса декабря по послеоплате в ГТС Украины - 35 952 грн (+4,26%)" , – добавляют в УЭБ.

фото: УЭБ

В общей сложности было продано 3 992,00 тыс куб. м. природного газа ресурсов ноября и декабря в ГТС и ПХГ Украины.