УЗ дополнительно поднимает грузовые тарифы на перевозку руды

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С 1 января следующего года "Укрзалізниця" дополнительно поднимает тариф на перевозку группы грузов 1-го тарифного класса, в который входит железная руда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Тариф поднимут дополнительно на 9%. Сейчас коэффициент к тарифу составляет 1,831, а предварительно с 1 января он должен вырасти до 2,204. Теперь УЗ повышает его еще на 9% до 2,402.

Такое решение было принято для ликвидации распределения стоимости перевозки по тарифным классам грузов, что предусмотрено стратегией "Укрзализниці" до 2023 года.

В 2021 году изменение уровня тарифов должно принести обществу дополнительные 2 млрд грн. Еще 10 млрд грн прогнозируемое общество получит в 2022 году.

С учетом дополнительного повышения общий прогнозируемый доход в следующем году составит 12,3 млрд грн.

За дополнительное повышение, в частности, заплатит "Метинвест" Рината Ахметова, занимающегося добычей железной руды.

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Напоминаем:

"Укрзализниця" с 17 августа повысила тарифы на грузовые тарифы - соответствующий приказ Мининфраструктуры 17 августа вступил в силу.

С 1 января также увеличится тариф для 2-го класса на 6,5%.

В СБУ считают, что дальнейшая работа УЗ в рамках экономически необоснованных тарифов приведет к банкротству. Речь идет о разнице в тарифах для разных классов грузов – дискриминационный метод субсидирования перевозчиков руды за счет других грузоотправителей и самой "Укрзализниці".

Численные попытки изменить что-либо в этом направлении всегда останавливались лоббистами олигарха Рината Ахметова, чей бизнес получает самые большие преференции от действующих тарифов на железнодорожные перевозки.

Экономическая правда