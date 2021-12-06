"Доступных" кредитов малому бизнесу выдали уже 75 миллиардов

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За неделю доступных кредитов для малого и среднего бизнеса выдали на сумму 1,4 млрд грн, общая сумма кредитов достигла 74,9 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

За неделю 29 ноября – 3 декабря в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 491 кредитов на сумму 1,36 млрд грн. В целом, с момента старта "5-7-9%" предприниматели получили от банков 28,2 тысячи кредитов на общую сумму 74,9 млрд грн.

Из общего объема более половины 43,26 млрд грн выдано в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

Еще 22,6 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, остальные 8,99 млрд грн выданы на инвестиционные цели.

Доступные кредиты можно получить в 40 уполномоченных банках.

Напоминаем:

Минфин добавил программу доступного финлизинга и расширил программу Доступных кредитов 5-7-9% и ипотеки под 7% для поддержки предпринимателей.

Со старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 27659 кредитов на общую сумму 73,5 млрд грн.

Экономическая правда