НБУ определил официальный курс гривни на последний день года и первые дни нового года
Пятница, 31 декабря 2021, 10:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 31 декабря, а также на 1-4 января на уровне 27,28 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,92 грн (на 30 декабря – 30,78 гривни).
Напоминаем:
30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.
Экономическая правда
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