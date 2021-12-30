Курс гривни к доллару укрепился на 1 копейку

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 декабря на уровне 27,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,78 грн (на 29 декабря – 30,84 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 29 декабря на уровне 27,22 гривни.

29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 – 27,19 гривни.

29 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Экономическая правда