Курс гривни к доллару укрепился на 1 копейку
Четверг, 30 декабря 2021, 10:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 декабря на уровне 27,21 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,78 грн (на 29 декабря – 30,84 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 29 декабря на уровне 27,22 гривни.
29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 – 27,19 гривни.
29 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
Экономическая правда
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