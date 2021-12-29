Курс валют на 29 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 – 27,19 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,18 – 27,20 гривни;

Евро – 30,68 – 30,70 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,08 – 27,28 гривни. Евро покупают по 30,48 гривни, продают по 30,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,12 – 27,22 гривни, евро – 30,51 – 30,69 гривни.

Напоминаем:

28 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,22 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 29 декабря на уровне 27,22 гривни.

Экономическая правда