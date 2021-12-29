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Официальный курс гривни к доллару почти не изменился

Среда, 29 декабря 2021, 09:45

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 29 декабря на уровне 27,22 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,84 грн (на 28 декабря – 30,82 гривни).

Напоминаем:

28 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,24 – 27,26 гривни.

28 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,22 гривни.

Экономическая правда

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