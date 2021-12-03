Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 миллионов

фото: нбу

По состоянию на 3 декабря 2021 года украинцы в рамках налоговой амнистии задекларировали активов на 250 млн грн, сумма сбора в бюджет - 10,4 млн грн.

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев.

"Четверть миллиарда – именно такова сумма задекларированных в пределах налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней имеем 20% роста этой суммы. Сбор в бюджет – более 10 млн грн", - написал он.

Больше о налоговой амнистии читайте в статье Ярослава Винокурова: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, которые есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Смотрите также: "Налоговая няня" Гетманцев, финмониторинг и зарплаты в конвертах: главное с круглого стола о налоговой амнистии

Напоминаем:

С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год. Размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата была связана с началом работы Бюро экономической безопасности, запуск которого впоследствии перенесли до конца ноября.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Экономическая правда