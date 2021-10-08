"Нафтогаз" купил у "Центрэнерго" большой объем электроэнергии

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"Дочка" Нафтогаза приобрела у ПАО "Центрэнерго" 215,9 тысячи МВт-ч электроэнергии.

Аукцион состоялся на "Украинской энергетической биржи" в понедельник, 4 октября.

Так, ООО ГК "Нафтогаз Украины" выкупил электроэнергию по средневзвешенной цене 1,75 грн за кВт-час. Период поставки - 1 января - 31 марта 2022 года.

Таким образом объем был выкуплен за 377,83 млн грн.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" вместе с Минэнерго изучают возможность покупки угля на мировом рынке для нужд ОАО "Центрэнерго" с последующей перепродажей производимой электроэнергии.

"Сегодня мы с "Нафтогазом" прорабатываем модель,"Нафтогаз" может найти определенные формы кооперации с "Центрэнерго" для того, чтобы купить уголь, передать "Центрэнерго", а затем получить электроэнергию и реализовать ее", - отметил министр энергетики Герман Галущенко .

В ПАО Центрэнерго просят госбанки кредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

Экономическая правда