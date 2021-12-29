Заместитель главы Фонда госимущества перешел в Минсоцполитики

Константин Кошеленко фото: фги

Кабмин уволил Константина Кошеленко с должности заместителя главы Фонда госимущества и назначил его заместителем министра соцполитики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Такое решение было принято на заседании правительства 29 декабря, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, за два года в Фонде, координируя региональную сеть, Кошеленко, в частности, усилил менеджмент отделений через прозрачные конкурсы и организовал их эффективную работу, а также - построил открытое взаимодействие филиалов Фонда с бизнес-средой, общинами, ОГА и СМИ.

Напомним:

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности.

Кабинет министров назначил Дениса Кудина первым заместителем министра экономики.

Перед назначением первым заместителем министра экономики Кудина уволили с должности первого замглавы Фонда госимущества.

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Экономическая правда