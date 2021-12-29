Заместитель главы Фонда госимущества перешел в Минсоцполитики
Кабмин уволил Константина Кошеленко с должности заместителя главы Фонда госимущества и назначил его заместителем министра соцполитики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Такое решение было принято на заседании правительства 29 декабря, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, за два года в Фонде, координируя региональную сеть, Кошеленко, в частности, усилил менеджмент отделений через прозрачные конкурсы и организовал их эффективную работу, а также - построил открытое взаимодействие филиалов Фонда с бизнес-средой, общинами, ОГА и СМИ.
Напомним:
Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности.
Кабинет министров назначил Дениса Кудина первым заместителем министра экономики.
Перед назначением первым заместителем министра экономики Кудина уволили с должности первого замглавы Фонда госимущества.
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Экономическая правда
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