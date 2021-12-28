Гривня укрепилась на валютных торгах

28 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 – 27,22 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,20 - 27,22 гривни;

Евро – 30,72 – 30,74 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 28 декабря на уровне 27,23 гривни.

28 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,24 – 27,26 гривни.

Экономическая правда