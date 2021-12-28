Курс валют на 28 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
28 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,24 – 27,26 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:25 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,24 - 27,26 гривни;
Евро – 30,85 – 30,88 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 – 27,31 гривни. Евро покупают по 30,55 гривни, продают по 30,92 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,17 – 27,24 гривни, евро – 30,64 – 30,75 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 28 декабря на уровне 27,23 гривни.
24 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 – 27,26 гривни.
24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 – 27,25 гривни.
Экономическая правда
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