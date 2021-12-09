Як отримати і де витратити "ковідну тисячу": детальна інструкція

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Тисячу гривень за повну вакцинацію від коронавірусу поки що можна буде отримати лише через мобільний застосунок "Дія". У пілотному режимі "єПідтримка" запрацює з 13 грудня.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації в коментарі УП

Деталі: Щоб отримати "ковідну тисячу" повністю вакцинованому українцю необхідно:

Згенерувати сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія" (на випадок, якщо донині у вас був лише паперовий варіант).

У застосунку "Дія" на своєму смартфоні обрати пункт "єПідтримка".

Після автоматичної перевірки на наявність "зеленого сертифіката" вакцинації та вікової позначки у 18 років, треба обрати з поданого переліку банк, через який ви хочете отримати виплату.

"Дія" перекидає вас в обраний банк для генерування віртуальної картки і повертає назад у застосунок. Також ви можете самі завчасно згенерувати таку картку в одному долучених онлайн-банків.

Гроші мають надійти на створену картку впродовж 2 днів.

Віртуальну картку треба додати в платіжну систему вашого смартфона, наприклад в Apple Wallet для iPhone. Далі нею можна розраховуватись аналогічно до будь-якої картки, прикладаючи до терміналу. "Ковідну тисячу" треба витратити за 4 місяці, в іншому випадку вона повернеться державі.

За бажанням можна завести окрему пластикову картку для отримання "ковідної тисячі" – в одному з банків, долучених до програми "єПідтримка". Але для підтвердження цієї картки однаково доведеться заходити в "Дію".

Наразі назви банків, які працюватимуть за "єПідтримкою", у Мінцифрі не розголошують, втім кажуть, що це будуть наймасовіші банки за кількістю користувачів.

Картки будуть безкоштовними, жодної комісії за їхнє користування не буде.

"Ковідну тисячу" можна буде витратити в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах (як фізичних, так і онлайн), на квитки в Укрзалізниці та внутрішні авіарейси. Також з неї можна буде придбати квитки на концерти.

Гроші не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку.

Наразі отримати ковідну тисячу можна буде лише через "Дію", тобто люди без смартфона або люди, які принципово не користуються "Дією" отримати гроші за щеплення не зможуть. Втім, у Мінцифрі кажуть, що надалі можуть з’явитися інші опції.

Жителі окупованих територій зі згенерованими українськими сертифікатами так само можуть отримати свою "ковідну тисячу" і розрахуватись нею в інтернеті або на підконтрольних уряду територіях.

Нагадаємо:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.

Ольга Кириленко, Олександр Шумілін, УП