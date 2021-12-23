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Курс валют на 23 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

Четверг, 23 декабря 2021, 10:36
 
фото нбу

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 – 27,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,29 - 27,31 гривни;

Евро – 30,90 – 30,92 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16-27,35 гривни. Евро покупают за 30,59 грн, продают за 30,97 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,20 – 27,29 гривни, евро – 30,63 – 30,83 гривни.

Напоминаем:

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 – 27,30 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 27,25 гривни.

Экономическая правда

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