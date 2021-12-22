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Офіційний курс гривні до євро дещо ослаб 

Середа, 22 грудня 2021, 18:58

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 23 грудня на рівні 27,25 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,81 грн (на 22 грудня – 30,79 гривні).

Нагадуємо:

22 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.

22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.

Економічна правда

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