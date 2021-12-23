"єПідтримка": украинцы потратили 210 млн грн, прежде всего – на книги

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Более 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, чтобы получить тысячу гривень при полной вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 23 декабря.

Он добавил, что уже 2,3 млн граждан уже получили средства.

"В целом в рамках инициативы украинцы потратили почти 210 млн грн преимущественно на книги, кино, театр и ж/д билеты", - рассказал Шмигаль.

При этом в 2021 году предусмотрено 8 млрд грн на реализацию программы "єПідтримка".

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Напоминаем:

Тысяча гривен, которую вакцинированные граждане получат на счета, не будут облагаться налогом как доходы физлиц.

Проект Универсал банка monobank и банк российского бизнесмена Михаила Фридмана Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе єПідтримка.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривень – 8 млрд грн из бюджета 2021 года и 3 млрд грн из бюджета 2022 года.

Экономическая правда