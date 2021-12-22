Гривня ослабла до євро: закриття торгів

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22 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,28 – 27,30 гривні;

Євро – 30,85 – 30,87 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,12– 27,31 гривні. Євро купують за 30,48 гривні, продають за 30,84 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,17 – 27,25 гривні, євро – 30,62 – 30,72 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 грудня на рівні 27,26 гривні.

22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 – 27,22 гривні.

Економічна правда