Четверть украинцев с ноября сталкивалась с отключением электричества – КМИС

unsplash

Около 26,1% украинцев сталкивались с отключением электроэнергии в своих домах с начала отопительного сезона.

Об этом идет речь в опросе Киевского международного института социологии.

Институтом было опрошено 1203 респондента из всех регионов Украины (кроме АР Крым), выборка репрезентативна для взрослого населения.

Так, по словам 26,1% респондентов, они сталкивались со случаями отключения электроэнергии в своем доме с начала отопительного сезона.

Не сталкивались с отключениями вместо 73,2%, остальные 0,7% затруднились ответить на вопросы.

Опрос также касался вопроса импорта электроэнергии из Беларуси. Около 32% опрошенных считают, что это необходимо во избежание отключений.

Более 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь может остановить поставки в критический момент в результате сотрудничества с Россией. Еще 9,8% считают это недопустимым ввиду того, что это поддержка режима Лукашенко.

Четверть респондентов (24,3%) не смогла определиться со своим мнением.

Напоминаем:

С начала отопительного сезона в Украине не было мер по принудительному отключению электроэнергии для потребителей, сообщают в Укрэнерго.

Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

Минэнерго поручило Госэнергонаблюдению провести анализ отключений потребителей электроэнергии в декабре. Результат показал значительное количество плановых ремонтов, которые осуществляются операторами систем распределения в течение осенне-зимнего периода.

Экономическая правда